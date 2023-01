Caldense enfrenta Democrata GV hoje no Ronaldão em busca da primeira vitória

Poços de Caldas, MG – O recuperado gramado do estádio municipal Dr. Ronaldo Junqueira recebe neste sábado, 16h, o primeiro jogo da Caldense em Poços de Caldas pelo Campeonato Mineiro. A partida será contra o Democrata de Governador Valadares. Na semana passada a Veterana estreou no campeonato e foi derrotada pelo Atlético Mineiro por 2×1 em partida disputada em Belo Horizonte e com atuação polêmica do VAR. Por falar em VAR, ele estará em Poços pela primeira vez na história.

O técnico Gian Rodrigues deve colocar emcampo o mesmo time da estreia. Ele aprovou a atuação, porém, lamentou o resultado. “Jogamos muito bem, mas o VAR acabou atrapalhando nosso jogo e foi uma derrota injusta”, lamentou o treinador. Ele sabe que o time não pode perder em casa. “Teremos um adversário difícil pela frente, mas em casa temos que fazer nosso papel e somar os pontos que precisamos”, destacou.

Ingressos – Foram colocados 2.500 ingressos à venda. O torcedor encontra as entradas na sede do clube neste sábado das 8h às 11h.No estádio

Estádio a venda será a partir das 14h. Preço: 40 reais inteira e 20 reais meia entrada (pagamento somente em dinheiro, somente a arquibancada coberta será utilizada). Meia: Estudantes com carteirinha, pessoas acima de 60 anos. Crianças até 12 crianças gratuito. Sócio-torcedor tem entrada livre. Abertura dos portões: 15h.