Caldense fica no empate em 2×2 com o Democrata GV

Poços de Caldas, MG – A Caldense enfrentou o Democrata de Governador Valadares em Poços de Caldas na tarde deste sábado e ficou no empate em 2×2. Mayco Felix abriu o placar para a Veterana aos 40 minutos do primeiro tempo, Brandão e Nael viraram para o Democrata no segundo tempo e Baianinho, quase no fim do jogo, empatou para a Veterana.

O jogo

A Caldense fez um primeiro tempo muito bom. O time comandando por Gian Rodrigues vinha de derrota na primeira rodada e precisava vencer para se reabilitar. Mesmo melhor em campo as chances eram raras e o time de Poços de Caldas tinha em João Vitor seu homem mais perigoso. Aos 40 minutos, depois de cobrança de escanteio a bola sobrou para Mayco Félix, que do jeito que deu, mandou para o gol de bico. Placar 1×0 para a Veterana. O juiz apitou o final do primeiro tempo e a Caldense foi para o vestiário aplaudida.

Segundo tempo

Mas a atuação no segundo tempo não foi a mesma e a Caldense acabou levando a virada. Aos 10 minutos de jogo Brandão de cabeça deixou tudo igual. A Caldense estava desligada e não demorou para a virada do Democrata. Nael aproveitou cruzamento e sem nenhuma dificuldade marcou o segundo da Pantera. A Caldense partiu para o ataque, mas o time parecia nervoso. A torcida começou a pedir Baianinho. O técnico Gian Rodrigues colocou o atleta em campo e acabou dando certo. Aos 39 minutos o jogador pegou sobra na área e mandou para o fundo das redes. Placar final, 2×2.

A Caldense volta a campo no próximo final de semana quando encara a Tombense fora de casa. Com apenas um ponto no campeonato o time de Poços segue precisando se reabilitar.

FOTOS PAULO VITOR DE CAMPOS E LUCIANO SANTOS