Homem empresta moto para menor e acaba preso após acidente

Poços de Caldas,MG – A PM Rodoviária foi acionada via COPOM para realizar o atendimento de um acidente de trânsito com vítima leve.

No local o condutor da motocicleta Honda /CG 160, vermelha, L.G.A.B, 17 anos, declarou que deslocava do centro em direção à rodovia do Contorno, o qual realizava o retorno pela referida rotatória, quando um carro, aparentemente sendo um CORSA, verde, o fechou repentinamente, ocasionando sua queda.

Em virtude da queda, sofreu escoriações pelo corpo.

Já o condutor do automóvel evadiu, tomando rumo ignorado.

O motociclista realizou o teste de etilômetro com resultado de 0,00 mg/l.

A seguir relatou que a motocicleta era de um amigo, não sabendo passar informações básicas para identificação do proprietário, o que gerou estranheza, levantando suspeita que a motocicleta poderia ter sido furtada/roubada ou usada em ação criminal.

A polícia se desclocou ao endereço do proprietário, I.F.R.N, 21 anos e ele alegou ter permitido a posse do veículo a pessoa inabilitada.

Diante ao exposto, o menor foi apreendido e o proprietário da motocicleta preso em flagrante delito, pelo o disposto nos art. 309 e 310 do CTB, respectivamente.

Após ser encaminhos à UPA, foram conduzidos à delegacia de plantão de Poços de Caldas.