Prefeito Sérgio empossa diretores e vice-diretores das escolas municipais

Poços de Calas, MG – O prefeito Sérgio Azevedo deu posse aos novos diretores e vice-diretores das 25 escolas da Rede Municipal de Ensino, em solenidade realizada na tarde desta sexta-feira (27), no Salão Norte do Espaço Cultural da Urca. Os gestores foram escolhidos em consulta pública à comunidade, realizada em novembro do ano passado, para a gestão 2023-2026.

Pelo processo, as chapas indicadas pelas comunidades escolares seguem para apreciação e, havendo o aceite, posterior nomeação pelo prefeito Sérgio Azevedo. A solenidade de posse foi realizada nesta sexta, para início das funções em fevereiro. A equipe gestora tem papel fundamental na rotina escolar. Entre suas obrigações, estão a gestão do setor administrativo e financeiro, o trabalho em prol do desenvolvimento pedagógico, a coordenação do corpo docente, o desenvolvimento de ações estratégicas e a promoção da integração entre as famílias e a escola.

A cerimônia de posse contou com a apresentação dos alunos de flauta do professor Edgar Gonçalves Gomes, da Escola Municipal João Pinheiro. A secretária municipal de Educação, professora Maria Helena Braga, falou da relevância fundamental do diretor e vice-diretor à frente das escolas. “Que vocês sigam trabalhando sem deixar nenhum aluno para trás”, destacou.

O processo de consulta pública ocorreu de maneira tranquila e transparente e foi organizado pela equipe da Secretaria de Educação e Conselho Municipal de Educação, em parceria com as comissões escolares.

Os nomes escolhidos foram empossados pelo prefeito Sérgio Azevedo que aproveitou a solenidade para ressaltar os investimentos que a Prefeitura vem fazendo na melhoria da infraestrutura das escolas, além da implantação de projetos de inovação e tecnologia. “Desejo que todos os diretores e vice-diretores desenvolvam um excelente trabalho à frente das nossas escolas durante a gestão 2023/2026”, destacou.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino conta com 25 escolas, 45 Centros de Educação Infantil municipais e quatro unidades conveniadas, com 11.812 alunos no Ensino Fundamental, 571 alunos no Ensino Médio e 6.300 crianças na Educação Infantil. As aulas na Rede Municipal de Ensino terão início no dia 6 de fevereiro.