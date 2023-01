Volta ao Cristo/Unimed: A “Copa do Mundo” do atletismo brasileiro

Poços de Caldas, MG – Pensa naquele menino que sonha em ser um jogador de futebol. Ele vê seu ídolo na TV, se espelha nele e sonha também chegar na seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo. Mas nem todos gostam de futebol, seja por falta de uma boa técnica ou por questão de gosto mesmo. É ai que entra outros esportes como o atletismo. Para correr na rua não precisa de muito, basta uma boa condição física, uma boa saúde e muita força de vontade. Atletas de corrida de rua sabem mostrar o quanto este esporte é apaixonante, quem começa a dar seus primeiros passos não para mais, independente da idade. Temos em Poços de Caldas exemplos de crianças e adolescentes que trilham por este caminho. Outros que descobrem depois dos 60, não importa a idade. São estes veteranos que mais se encantam com o atletismo e com a mudança proporcionada pelo esporte. Assim como no futebol, o atletismo também tem suas várias copas do mundo que se tornam objeto de desejo. Olimpíada, Corrida de São Silvestre, maratonas mundo a fora, provas diversas de resistências estão no radar e no sonho dos corredores de rua. Claro que a Volta ao Cristo é uma destas competições que todo atleta quer disputar. Se preparam com muito carinho para largar do estádio Ronaldão, atravessar a cidade, subir a estrada do Cristo, passar por trás da estátua do Cristo Redentor, superar a temida descida que leva até a Vila Cruz e finalmente entrar no estádio Ronaldão novamente, cruzar a linha de chegada. É fantástico. Quem faz esta aventura uma vez quer esta rotina para sempre.

Apoio

A Unimed Poços de Caldas está em seu terceiro ano de parceria com a Volta ao Cristo. Neste domingo, quando for dada a largada para a 40ª edição, muito do trabalho feito em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes poderá ser visto. Para o Dr. Odlilon Treglifio Neto, presidente da Unimed, apoiar a Volta ao Cristo é motivo de orgulho, mas, acima de tudo, mostra que a entidade está sempre engajada em projetos esportivos que motivam a qualidade de vida e da saúde. “Um prazer e uma honra enorme poder participar da Volta ao Cristo. A corrida, como qualquer outra prática esportiva, está totalmente alinhada a todos os valores que a Unimed preconiza. Valores como a saúde, a prevenção de doenças e com todo o bem que o esporte pode fazer para as pessoas”, destaca o presidente da Unimed Poços. “Nossa visão é de que precisamos cuidar da saúde e não da doença. Todo estímulo que possamos dar ao esporte, ao bem-estar, à qualidade de vida das pessoas é muito importante para a Unimed. Nosso foco é valorizar ações que melhorem a qualidade de vida das pessoas”, pontua. Ele destaca que as atividades esportivas apoiadas pela Unimed, em parceria com a Secretaria de Esportes, são muito importantes porque o esporte é saúde e direciona a vida dos jovens. “Os jovens que praticam esporte são mais focados, possuem um nível de concentração melhor, eles possuem uma disciplina ótima, já que o esporte exige que seja assim, e, o mais importante de tudo, eles estão longe dos vícios e das coisas que possam ser prejudiciais à vida”, finalizou Dr. Odilon.

Amor pela corrida

Carlos Alberto dos Santos, o Lelo, é uma das personalidades mais marcantes do esporte de Poços de Caldas. Ex-jogador profissional Lelo veio para Poços de Caldas no início dos anos 70 jogar pela Caldense e jamais deixou a cidade. Atuou em diversas áreas da educação e foi secretário de Esportes do prefeito Paulo César Silva. Lelo é um amante do esporte, mas quando fala da Volta ao Cristo é impossível não notar o carinho especial que tem pela competição. E quando o assunto é Volta ao Cristo, Lelo é uma verdadeira enciclopédia. Sabe tudo, detalhes que quase ninguém conhece. “Realmente tenho um carinho especial por esta corrida já que vivenciei sua criação quando o Seu Olivino Martins Alvarenga trouxe a ideia e abraçamos”, destacou Lelo. A Volta ao Cristo surgiu no início da década de 1980 quando Seu Chico Corredor, que já era um dos nomes de destaque na cidade respeitadíssimo, foi até a cidade paulista de Leme e disputou a Volta ao Morro. Ele apresentou a ideia em Poços e assim nasceu a Volta ao Cristo. Na época o secretário de Esportes era Lazaro Walter Alvisi. Lelo, Margareth Stano e Schirley Correa Franco participaram das primeiras reuniões para discutir a criação da Volta ao Cristo. “Foram muitas reuniões até que chegamos à conclusão que Poços tinha condições de fazer a prova. Mas aqui tivemos um diferencial, tínhamos um morro com uma estátua do Cristo, e aí veio o nome”, lembra Lelo. Os saudosos Marcelo Castelano e Luiz Cagnani também faziam parte da equipe da Secretaria de Esportes na época e foram fundamentais na criação da corrida. “Ver a corrida chegar em sua quadragésima edição é indescritível”, conta Lelo. Ele destaca a evolução da prova que se tornou numa das mais famosas do Brasil. “Tivemos melhorias de estrutura, no percurso, enfim, muita coisa mudou desde que a Volta ao Cristo foi criada. Na parte de segurança é preciso destacar o trabalho da Guarda Municipal, o Demutran, Corpo de Bombeiros, Defesa Social e também é de fundamental importância o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e Polícia Rodoviária Estadual”, destaca Lelo. Outra instituição que é importante na parte de estrutura é o Clube de Escoteiros de Poços de Caldas que ajuda na parte de hidratação dos atletas durante o percurso além de várias pessoas envolvidas como voluntários. Lelo destaca ainda a parceria com a Unimed, que passou a dar apoio ao evento através de uma chamada pública. “A Unimed é uma parceira que veio fomentar a Volta ao Cristo. Uma grande parceira da corrida que fornece ambulância e médicos e a entrada da Unimed engrandeceu muito a Volta ao Cristo”, destacou Lelo. Ele reforça a preocupação com a segurança, que é muito bem planejada, para que tudo aconteça dentro do esperado. “Tudo é feito com muito cuidado e zelo para a segurança de todos os atletas para que a prova seja realizada dentro do maior sucesso”, falou Lelo. A Volta ao Cristo é uma prova autorizada pela Confederação Brasileira de Atletismo através da Federação Mineira de Atletismo.

A Volta ao Cristo Unimed está entre as 20 corridas mais difíceis do Brasil. São 16 km. Corredores internacionais e de todo o país devem participar da Volta ao Cristo Unimed. A premiação inclui R$ 3 mil para os vencedores no masculino e feminino, R$ 2 mil para os segundos colocados, R$ 1.500 para os terceiros, R$ 1 mil para os seguintes e R$ 500 para quem chegar em quinto lugar, além de troféus e medalhas. Serão aproximadamente 1400 corredores. “Acredito que esta prova contribuiu e segue contribuindo para que Poços de Caldas tenha mais corredores de rua. É um grande desafio e todos querem participar”, finalizou Lelo.