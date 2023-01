Homem é preso em Poços de Caldas por dirigir embriagado

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar Rodoviária, durante operação, abordou o veiculo VW/GOL, cor branco, sendo conduzido por L.E.S.C, sexo masculino, 21 anos.

O condutor apresentava hálito etílico, fala desconexa e andar cambaleante. Sendo convidado a se submeter ao teste do etilômetro, foi aferida a medida de 0,36mg/L de álcool.

O veículo foi removido devido a falta de licenciamento. O condutor foi preso e conduzido à delegacia de Poços de Caldas pelos sinais notórios de embriaguez.

Confusão

Após prisão e condução de condutor embriagado pela VP 30498, a Om relata que aguardou o serviço de remoção para a adoção da medida administrativa de remoção do veículo. Continuou no local o proprietário/passageiro do veículo que solicitou a permissão de retirar seus pertences do interior do veículo. Foi visualizado o Sr. R.A.S, 32 anos deslocando com o veículo após realizar ligação direta, tentando evadir, os militares conseguiram puxar o freio de mão imobilizando veículo. Na tentativa de conter o autor, este ofereceu resistência ativa com emprego de chutes e resistência passiva ao agarrar-se ao volante do veículo, sendo necessário a utilização de técnicas de controle de contato, imobilização e algemação. Foi observado sinais notórios de embriaguez, aferindo-se no exame de alcoolemia o valor de 1,08 mg/L. A CNH do condutor encontrava-se suspensa. Face ao exposto foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, sendo encaminhado à UPA e posteriormente apresentado à autoridade de Polícia Judiciária.