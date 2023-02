PM Prende homem por tentativa de homicídio em Campestre

Campestre, MG – Na cidade de Campestre, duas pessoas, um homem de 48 anos e uma mulher de 40, deram entrada no hospital com ferimentos de arma de fogo.

A mulher relatou que ela e o homem conversavam em frente sua residência quando um terceiro indivíduo chegou atirando, utilizando um revólver de cor preta.

O homem foi atingido na cabeça próximo da orelha direita e na mão esquerda e a mulher foi atingida no antebraço direito.

O atirador foi identificado pelas vítimas. Ele seria amasiado com uma das enteadas do homem atacado, e teria desavenças com ele.

Após os disparos o autor foi para sua casa, onde foi localizado pela Polícia Militar.

Durante buscas no quintal da residência, os militares encontraram um revólver calibre.22 escondido em um buraco.

O autor foi preso em flagrante e a arma de fogo foi apreendida.