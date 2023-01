Tatiele Carvalho vence Volta ao Cristo e coloca Poços no lugar mais alto do pódio

Poços de Caldas, MG – Destaque em corridas em todo o pais, a poços-caldense Tatiele Roberta de Carvalho, foi a grande vencedora da categoria feminina da 40ª edição da Volta ao Cristo/Unimed. Com o tempo de 1:13:49s, Tatiele colocou novamente um vencedor de Poços de Caldas no primeiro lugar do pódio. A entrada de Tatiele no Ronaldão foi triunfal. Todo o estádio gritou seu nome até o momento que ela cruzou a linha de chegada. A atleta estava visivelmente emocionada já que vencia a prova disputada em sua casa pela primeira vez. O Mantiqueira conversou com Tatiele logo após a atleta completar a prova. Ela foi questionada se era sua vitória mais importante e a campeã relatou a alegria que sentia com uma conquista tão especial. “Certamente uma das vitórias mais importantes da minha vida. Quando passei em frente a casa do Seu Chico vi que tudo estava se realizando. Participar desta prova foi uma emoção muito grande e fica difícil até mesmo para falar o que estou sentindo”, disse Tatiele. A Volta ao Cristo/Unimed completou 40 anos este ano e Tatiele não disputava a competição há 15 anos. “Que vitória incrível. Graças a Deus conseguimos colocar Poços de Caldas no lugar mais alto do pódio da Volta ao Cristo. Não imaginava o quanto querida eu sou na minha cidade. Poder correr quase 17 quilômetros nas ruas de minha cidade e a cada lugar que passava as pessoas gritando meu nome foi incrível. Isto é sinal que construí uma boa história, sinal que tenho feito parte da história da minha cidade, não tem preço. Tem ainda a paixão pelo que faço e mais amo. Foi lindo ser aplaudida de pé diante desta torcida maravilhosa. Estou muito feliz!, disse Tatiele.

Corredores de todo o país e internacionais participaram da Volta ao Cristo Unimed neste domingo. A premiação inclui R$ 3 mil para os vencedores no masculino e feminino, R$ 2 mil para os segundos colocados, R$ 1.500 para os terceiros, R$ 1 mil para os seguintes e R$ 500 para quem chegar em quinto lugar, além de troféus e medalhas. “Um mês de janeiro para ficar na história. A Volta ao Cristo mais uma vez mostrou o quanto é um evento de ponta e tudo isto é possível graças ao grande empenho da equipe da Secretaria de Esportes que novamente fez de tudo para o sucesso desta corrida tão linda”, disse o secretário de Esportes Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho. O vice-prefeito Júlio César de Freitas também falou com a reportagem. Ele já participou de várias edições e conhece a emoção que é percorrer os quilômetros desta difícil disputa. “Tenho um carinho enorme por esta corrida, já corri algumas vezes, uma prova que abre o calendário esportivo em Poços de Caldas, muitos corredores do Brasil, a Volta ao Cristo está entre as provas mais difíceis do país e queremos agradecer ao povo de Poços de Caldas, a todos os corredores, mas especialmente a Secretaria Municipal de Esportes, uma equipe pequena em número, mas gigante no trabalho que faz e, através da secretaria de Esportes dou os parabéns para as secretarias parceiras que proporciona esta estrutura maravilhosa e esta festa linda que aconteceu neste domingo na cidade”, falou o vice-prefeito. A Câmara Municipal foi representada pelo vereador Wellington Guimarães, Paulista. “Muito feliz em poder prestigiar este grandioso evento representando a Câmara Municipal. O esporte está a cada dia mais forte na cidade e a Volta ao Cristo, com apoio da Unimed e seus patrocinadores novamente deu show e termos de estrutura, tudo muito bem feito por toda a prefeitura e demais é parabenizar a todos os participantes que proporcionaram um belo espetácuoo mais uma vez”, disse Paulista.

Prova masculina

Enos Kipruto Saat da equipe Aleudo Santos Topetinho veio do Quênia para vencer a Volta ao Cristo/Unimed. Mas a disputa entre os homens foi bastante acirrada e a diferença entre os três primeiros colocados foi bem pequena. Entre os atletas de Poços destaque para Marcos Elias, o Queniano, Robson Alvarenga e Fernando Sandi, que chegaram entre os primeiros colocados.

Unimed

A Unimed Poços de Caldas está em seu terceiro ano de parceria com a Volta ao Cristo. Neste domingo, quando for dada a largada para a 40ª edição, muito do trabalho feito em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes poderá ser visto. Para o Dr. Odlilon Treglifio Neto, presidente da Unimed, apoiar a Volta ao Cristo é motivo de orgulho, mas, acima de tudo, mostra que a entidade está sempre engajada em projetos esportivos que motivam a qualidade de vida e da saúde. E para mostrar que o apoio vai muito além do que assinaturas de contratos e editais de chamamento público, Dr. Odilon, ex-atleta, foi para a rua e disputou a edição deste ano. “Uma honra para nós da Unimed patrocinar a Volta ao Cristo e desta vez eu me desafiei, treinei bastante e consegui completar a prova. É uma satisfação de estar à frente da Unimed neste momento importante em fazer parte desta corrida maravilhosa e de ter este desafio particular atingido que é fazer esta prova até o fim”, disse Dr. Odilon. Questionado sobre qual parte é a mais difícil ele destacou que os momentos finais parecem não chegar nunca. “A hora que a gente chega na Avenida João Pinheiro a gente entra numa parte do percurso que não acaba. Mas tudo é recompensado pela energia das pessoas, um dando força para o outro e assim os momentos mais difíceis como a parte da subida, vem sempre uma palavra de incentivo e isto é muito bacana e esta energia é o ponto alto da Volta ao Cristo Unimed”, destacou Dr. Odilon.

1º – Tatiele Roberta de Carvalho – Equipe Caldense 1:13:49s

2º – Jaciane Barroso Jesus – Equipe Minardi – 1:15:50s

3º – Adriana Domingos da Silva – Equipe Reveza Racing – 1:16:05s

4º – Milena Mara – Equipe Marcelo Cabrini – 1:17:30s

5º – Raquel Pereira – 1:17:50s

Atleta queniano Enos Kipruto Saat vencedor da prova masculina com 58:37 s

Carlos Alberto dos Santos, brasileiro com o 3º lugar – 59:38s

A classificação do masculino:

1º – Enos Kipruto Saat – Equipe Aleudo Santos Topetinho – 58:37s

2º – Glenilson Gilbert de Carvalho – Equipe Acorp – 58:49s

3º – Carlos Oliveira Santos – Equipe Minardi – 59:38s

4º – Gilberto Silvestre Lopes – Equipe Minardi – 59:50s

5º – Laurindo Nunes Neto – Equipe Minardi – 1:00:05s

Marcos Elias – Atleta de Poços de Caldas

Fernando Sandi – Atleta de Poços de Caldas

Robson Alvarenga – Atleta de Poços de Caldas

FOTOS PAULO VITOR CAMPOS – MANTIQUEIRA