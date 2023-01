Agentes de Trânsito apreendem carro clonado na zona leste

Poços de Caldas, MG – Um utilitário Mitsubishi ASX prata foi apreendido por agentes de trânsito na tarde de sábado,28, no bairro Dom Bosco, zona leste de Poços de Caldas. O carro era furtado e estava com placas clonadas.

A apreensão ocorreu após o veículo ser monitorado pelo setor de inteligência do Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas (Demutran) a partir de queixas do proprietário do veículo original em Araucária-PR, que começou a receber notificações de trânsito, porém ele nunca tinha vindo a Poços de Caldas.

Na tarde de sábado, assim que foi detectado pelo cerco bloqueio eletrônico, o carro foi abordado pelos agentes de trânsito na Rua Itamaraty.

Após a abordagem, os agentes constaram que o carro havia sido furtado em julho de 2022 em Diadema-SP e usava placas do veículo original em Araucária.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e constatou que o chassi havia sido adulterado.

O motorista de 27 anos é de São João da Boa Vista-SP e disse aos agentes que iria visitar a namorada que mora no bairro. Ele contou ainda que havia comprado o carro na internet e não tinha os dados do vendedor. O condutor deu como pagamento duas motos, uma Parati e mais R$ 10 mil em dinheiro.

Diante da situação o motorista foi levado para a Delegacia para prestar esclarecimentos ao delegado e o carro foi apreendido e levado para um pátio credenciado pelo Detran.