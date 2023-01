Inscrição de blocos de Carnaval vai até quarta

Poços de Caldas, MG – O prazo de inscrição para o Desfile de Blocos de Rua para o Carnaval 2023 vai até quarta (1). O desfile vai ser de 18 a 21 de fevereiro (Sábado a Terça de Carnaval). A inscrição dever ser online pelo link https://bit.ly/3X4gUyd.

Para participar do desfile, os blocos devem cumprir quesitos básicos como desfilar com todos os componentes devidamente fantasiados ou identificados e ter pelo menos 40 integrantes. Além disso, é vedada a inscrição de blocos que promovam qualquer tipo de ações discriminatórias de gênero, raça, crença religiosa ou orientação sexual, de cunho político-partidário ou religioso.

O trajeto compreende a saída pela avenida Francisco Salles, seguindo pela rua Assis Figueiredo, com o encerramento e a dispersão na rua Barros Cobra, dentro do prazo de tempo estabelecido pela comissão. A concentração vai ocorrer com 30 minutos de antecedência ao horário de saída estabelecido para cada bloco na Praça Pedro Sanches próximo ao Coreto.

O edital completo está disponível no link https://bit.ly/3HmZ7ML (página 3). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2300.