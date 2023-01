Sebrae Minas abre inscrições gratuitas para o Programa ALI no Sul de Minas

Belo Horizonte, MG – Estão abertas as inscrições para a nova edição do Programa ALI para as empresas interessadas de todo o Sul de Minas. O objetivo é aumentar a produtividade e levar inovação e transformação digital para dentro de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Interessados podem se inscrever, gratuitamente, até o dia 31 de janeiro.

Nesta edição, serão 25 vagas para cada modalidade, que irão contemplar o ALI Produtividade, que busca aumentar a eficiência e produtividade dos pequenos negócios por meio de inovações. E o ALI Transformação Digital, que visa identificar possíveis soluções digitais para atender demandas específicas das empresas.

Durante seis meses, a empresa será acompanhada por um Agente Local de Inovação (ALI), do Sebrae Minas, que identifica necessidades e aponta soluções adequadas para cada negócio. Podem aderir ao programa empreendimentos que tenham faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, dos setores de indústria, comércio ou serviços.

“O programa oferece encontros individuais e em grupo, para as atividades práticas e de conexão, para quem deseja tornar o negócio mais produtivo, faturando mais e gastando menos,” explica o analista do Sebrae Minas, Paulo Sarto.

Cerca de oito mil empresas participaram do ALI em Minas Gerais, nos anos de 2021 e 2022, e registraram, em média, aumento de 25% na produtividade, e 10% de crescimento no faturamento.

Programa ALI Brasil Mais

Inscrições: até o dia 31/01/2023

Duração: 6 meses

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepU0oI-_sjgxcor5_PH0ojIoH1LWSFxolzXTrTcohDgXJB4Q/viewform