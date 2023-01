Caçamba e veículos são atingidos por carro desgovernado

Poços de Caldas, MG – Na manhã do último dia 29 (domingo) câmeras de segurança flagraram um veículo desgovernado atingindo uma caçamba e um veículo estacionado, no Jardim Ipê, zona Leste de Poços. Por motivos ignorados, o motorista que seguia pela rua Pedro Augusto Cavini, bateu em uma caçamba de aluguel e, com o impacto, um veículo à frente também foi atingido, ficando também danificado. O motorista envolvido no acidente evadiu do local. Identificado se responsabilizou pelos danos e irá arcar com todo o prejuízo.

