Cronograma de obras das ciclovias em Poços de Caldas é definido

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas avança nos investimentos para ampliar o sistema cicloviário da cidade. Foi realizada uma reunião entre as secretarias de Obras, Esportes, Planejamento, Defesa Social, além do DME, responsável pela troca da iluminação e ficou definido o novo cronograma de execução de obras do sistema cicloviário de Poços de Caldas. Essa nova elaboração se deu, pois foi analisado que o trecho da avenida João Pinheiro necessitaria de contenção para garantir a melhor segurança dos ciclistas e usuários da avenida em geral.

Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, as obras se iniciam após o carnaval para se evitar o período chuvoso e se estende com finalização da ciclovia na avenida Santo Antônio, revitalização da ciclovia da zona sul e finalização da contenção prevista na João Pinheiro tudo ao longo do ano de 2023.

A ciclovia vai da Fepasa até o terminal rodoviário. O trecho mais antigo, que vai até o Parque Municipal, teve a faixa de asfalto destinada às bicicletas reconstituídas.

O trabalho faz parte do projeto de expansão da malha cicloviária, que prevê, em seguida, a ligação do trecho da zona oeste com o da zona sul, passando pelo centro da cidade e, posteriormente, pela zona leste. Também está previsto um alongamento da ciclovia até o Bortolan. Ainda segundo o secretário de Obras, o trabalho segue conforme o planejamento. ” A meta é chegar até o final da gestão com 18 quilômetros de ciclovias em toda a cidade. A bicicleta é um elemento novo como opção de mobilidade,” afirma Damião.

Segundo o prefeito, Sérgio Azevedo, o objetivo da gestão é ter um sistema cicloviário oferecendo ainda mais opções de mobilidade à população. “É nosso dever trabalhar para ter cada vez mais uma mobilidade urbana sustentável. Trabalhar na redução do tempo de deslocamento dentro da cidade. Promover saúde, bem-estar, lazer e dar segurança. A gente vai ter muita gente usando as ciclovias, seja para trabalho, para lazer ou para esporte”.