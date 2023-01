Documentário sobre a Festa de São Benedito está no YouTube

Poços de Caldas, MG – O documentário ‘Festa de São Benedito – Um século de resistência’ (1h20) está disponível no YouTube (www.youtube.com/@festadesaobeneditopc). A produção audiovisual, que tem o apoio do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, reúne relatos sobre a manifestação cultural realizada há mais de 100 anos em Poços de Caldas.

“Foram várias entrevistas em diversos dias de gravação, quase 1TB de material bruto, muitas horas na edição e estamos muito felizes com o resultado”, comenta o jornalista Juliano Silva, que assina a direção do documentário, junto à equipe formada por Chiara Carvalho (assistente de direção), Juliano Borges (entrevistas) e Fernando Assis (produção audiovisual).

Entre os mais de 20 personagens ouvidos estão a capitã de Congo Dona Orlanda, o chefe de Caiapó Vitor Caveira, a historiadora Maria José de Souza (Tita), o Embaixador de Terno de Congo Ailton Santana (Mestre Bucha), o jornalista Roberto Tereziano, o capitão de Congo Benedito Luiz da Costa (Seu Ditinho), o secretário de Cultura Gustavo Dutra e o padre José Augusto.

O documentário aborda assuntos como o início do mais antigo e popular festejo do município, a tradição dos Ternos de Congo e Grupos de Caiapós, a participação da mulher, a preservação do patrimônio material e imaterial, o retorno da programação cultural após a pandemia de Covid-19, a continuidade e as próximas gerações, além de mudanças que aconteceram ao longo do tempo, como o formato da festa e a transferência do imóvel que pertencia à Irmandade para a Diocese de Guaxupé.

“São histórias cercadas de fé, dor, alegria, resistência e persistência de centenas de pessoas, principalmente da população afro-brasileira, sendo que algumas podem não ter o reconhecimento que merecem, como é o caso de Herculano de Araújo Cintra, conhecido como Tio Herculano, um ex-escravizado que trouxe para Poços uma imagem de São Benedito e que, com a ajuda de outros moradores, construiu a primeira capela em homenagem ao santo negro”, diz Silva.

O projeto do documentário ‘Festa de São Benedito – Um século de resistência’ foi contemplado pelo Edital Culturas Populares e conta com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, do músico Pedro Cezar e da Banda Macaxeira.