Encontro de Ogãs e Curimbas acontece em 5 de fevereiro em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Os Ogãs do Terreiro de Umbanda Santa Bárbara OYA e Ogum Guerreiro convidam para o “Encontro de Ogãs e Curimbas de Poços de Caldas”, que será realizado no dia 5 de fevereiro, domingo, no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, a partir das 16 horas.

Pensado para promover um encontro entre grupos de cultura popular, em uma troca de experiências entre mestres de terreiros e comunidade, a proposta enaltece as raízes dos grupos tradicionais que necessitam de um trabalho intenso de valorização e de preservação, evidenciando a riqueza da cultura afro-brasileira, em especial as religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé.

Ogãs e Curimbas da cidade e região podem participar da programação, levando seus cantos e toques. Interessados em compor a programação devem confirmar a participação até o dia 2 de fevereiro (quinta-feira). Neste caso, é necessário que levem seus atabaques e estejam trajados de acordo. Os grupos que queiram confirmar a participação devem entrar em contato com: Leonardo Augusto: (35) 99164-8048; Roberton: (35) 98810-0342 e Augusta Clementino: (35) 98828-6244

O encontro é gratuito e aberto a todos os interessados. O evento é viabilizado por meio de patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas e tem apoio da Carvalho Agência Cultural.

Serviço:

“Encontro de Ogãs e Curimbas de

Poços de Caldas”

Data:

05 de fevereiro de 2023

Horário: a partir das 16h

Local: Teatro Benigno Gaiga – Espaço Cultural da Urca – Poços de Caldas

*gratuito e aberto a toda comunidade