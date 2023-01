Exportações de calçados em Minas crescem 44%

As exportações do setor calçadista mineiro somaram, no ano passado, US$ 41,523 milhões. O valor dos embarques foi 44% superior ao apurado em 2021 (US$ 28,832 milhões) e 121% maior que em 2019, ano pré-pandemia (US$ 18,865 milhões). Os produtos foram negociados com 73 países, sendo pelo menos um em cada continente. O destino principal foi a Argentina, cujo montante apurado representou 30% do total no período. Quase a totalidade das exportações partiram do polo de Nova Serrana, na região do Centro-Oeste do Estado. Os embarques anuais do polo saltaram de cerca de US$ 12 milhões em 2019 para mais de US$ 36 milhões em 2022. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

MP pede bloqueio de R$10 mi de Furnas

O Ministério Público (MP), o Estado de Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e o município de Capitólio pedem o bloqueio de R$10 milhões de Furnas, em ação na Justiça, por conta do transbordamento do rio Piumhi que inundou a entrada de Capitólio. Na semana passada, a empresa foi multada em R$289,5 mil pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. (Folha da Manhã – Passos)

MP cobra melhorias da BR-040

Por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Conselheiro Lafaiete, o Ministério Público de Minas Gerais informa que vem utilizando todos os recursos jurídicos disponíveis para conseguir, junto ao Poder Judiciário, que a VIA 040 faça a manutenção da BR-040. A concessionária é responsável pela gestão do trecho entre Conselheiro Lafaiete e Belo Horizonte e, segundo o MP, deve adotar as medidas de conservação e melhorias previstas no contrato de concessão em prol da segurança dos usuários da rodovia. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Prefeito fala em investimento na saúde

Durante as solenidades de comemoração do aniversário de Governador Valadares, o prefeito André Merlo aproveitou a oportunidade para falar sobre o desenvolvimento da cidade e os investimentos da gestão municipal. “Esse ano temos sido penalizados com as cheias do Rio Doce que geram despesas extras e sabemos que a prefeitura não tem caixa sobrando, então decidimos por uma comemoração mais simples, mas não podemos deixar de parabenizar Valadares e os valadarenses que constroem essa história diariamente”, disse o prefeito. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

“Anjos de 4 patas” faz parceria

O prefeito de Cachoeira Dourada recebeu no centro administrativo, no gabinete, as representantes da Associação Anjos de 4 patas de Cachoeira Dourada – MG, quando discutiram formas de estreitar os laços com o poder público e realizar parceria para o cuidado dos animais de rua, ou seja, cães e gatos que são abandonados e necessitam de cuidados. Entre vários assuntos, foi abordado a possibilidade de parceria para a realização de castração desses animais. Também sobre a cessão de espaço físico para a realização de castração, vacinação e outros cuidados necessários. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

JF incentiva doação de órgãos

Entrou em vigor uma nova legislação que cria a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos. As atividades serão realizadas na terceira semana do mês de junho, com objetivos diversos como: estimular as atividades de promoção e apoio à doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes; sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância do ato; e promover a orientação da sociedade e atividades recreativas junto às entidades, associações e hospitais, no sentido de divulgar os benefícios resultantes da doação de órgãos e realização de transplante. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Araxá decreta emergência

O prefeito Robson Magela decretou situação de emergência em áreas de Araxá afetadas por fortes chuvas que ocasionaram significativo impacto estrutural, provocando, por exemplo, a erosão da rua Wagner Fulgêncio, no bairro Pão de Açúcar 3. Para garantir a segurança das famílias atingidas, a Defesa Civil Municipal realizou a interdição e desocupação das residências. A reunião para a elaboração do decreto aconteceu com a presença de secretários municipais e representantes da Defesa Civil Municipal e Estadual. (Correio de Araxá – Araxá)

