Ganhadores da campanha “Natal Acia 2022” retiram vale-compras

Poços de Caldas, MG – Os vinte sorteados da campanha “Natal Acia 2022” receberam na manhã desta terça-feira (31), na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, os vale-compras no valor de R$ 2 mil. A promoção contemplou pessoas que fizeram suas compras de Natal em uma das lojas físicas de Poços de Caldas. Estiveram presentes na entrega dos prêmios aos sorteados o presidente da Acia, Giovane Granato, o vice-prefeito Júlio César de Freitas, o vereador Paulista, Marcio Roberto de Oliveira, presidente da CDL (Clube de Dirigentes Lojistas de Poços de Caldas), que representa a classe lojista no âmbito municípal.

Os ganhadores já podem procurar as lojas participantes da promoção para usar o vale-compras. Eles terão até 28 de fevereiro para realizarem suas novas compras. Os R$ 2 mil foram distribuídos em valores de R$ 50,00 e R$ 100,00, o que vai facilitar para o consumidor usar o prêmio em várias lojas participantes. “Estamos muito felizes com o sucesso da campanha, uma ação diferente cujo objetivo era que o dinheiro retornasse para o próprio comerciante participante da ação. Outro fator diferente foi a quantidade de pessoas contempladas, agora queremos que todos aproveitem este valor da melhor maneira possível”, disse Giovane Granato.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas parabenizou a Acia e as lojas participantes pela campanha e salientou a força que tem o comércio de Poços de Caldas. “Parabenizo a todos envolvidos, os ganhadores, que vão desfrutar deste prêmio, mas é um ganho também da cidade, do comércio. Uma campanha que ajuda a gerar receita no comércio, emprego e é isto que precisamos”, destacou o vice-prefeito. O vereador Paulista esteve presente representando a Câmara e destacou o momento que mostra a força do comércio da cidade. A promoção contou com 100 lojas participantes e os vencedores do sorteio só poderão gastar o vale-compra em uma destas lojas.

Os ganhadores foram: Sirlene Aparecida Nóbrega, João Paulo Alvarenga, Gabrieli Ramos Franco, Simone dos Reis, Aparecida Cândida Ramos, Adenilson Barbosa, Mislene Aparecida Paiva, Lígia Maria Gonçalves, Alana Fernandes Silva Bueno, Karine Gomes Almeida, Emily da Silva, Valmir Evangelista Mendes, Patrícia Amaral Moraes, Rosângela da Silva, Luana Bonanome, Ana Maria de Paula, Gilmar Rossini de Melo, Denise Galvão Bessoni, Rosa Maria Inácio Bueno e Clara Corrêa dos Santos.

“Estou muito otimista para este ano, o comércio já está reagindo da fase negativa que passou por conta da pandemia e tenho certeza que teremos um ano muito especial”, disse Giovane Granato. Ele destacou que a campanha deste ano será ainda melhor. Marcio Roberto de Oliveira destacou a importância de se valorizar o comércio da cidade. “Já realizamos este sorteio na Acia em vários formatos e este ano foi muito acertado o jeito que foi feito, um prêmio de valor bastante considerável e com mais pessoas ganhadoras. Parabéns a todos os envolvidos”, destacou Márcio.

TEXTO E FOTOS PAULO VITOR DE CAMPOS