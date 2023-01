Painel registra mais 9 casos de covid em Poços

Poços de Caldas, MG – Os dados do Painel Covid desta terça-feira (31), divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram que o município teve mais 9 novos casos da doença em relação ao último boletim. São 33.973 desde o início da pandemia, com 33.336 recuperações (11 a mais que na última atualização). Os óbitos somam 613 casos. Em acompanhamento domiciliar estão 24 pessoas.

O Painel mostra que não tem nenhum paciente internado na UTI.

O Painel ainda mostra que foram administradas 445.074 doses de vacina contra a covid. E o acumulado de testes é de 123.940, sendo 37.894 nos estabelecimentos privados, 1.890 nas empresas, 74.238 nas unidades públicas de saúde e 9.918 na Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Vacina

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta terça-feira (31) o pedido de registro definitivo da vacina contra a covid-19 Comirnaty bivalente, fabricada pela Pfizer.

O uso do imunizante foi autorizado pela agência de forma emergencial em novembro do ano passado, como dose de reforço para a população acima de 12 anos de idade. A Pfizer chegou a solicitar a ampliação dessa autorização para crianças de 5 a 11 anos e o pedido, segundo a Anvisa, segue em análise.

De acordo com a agência, a vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do vírus causador da covid-19 e também contra as cepas que surgiram posteriormente.