Poços tem geração negativa de empregos em dezembro

Poços de Caldas, MG – Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) apresentado nesta terça-feira (31) pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostrou que Poços de Caldas fechou o mês de dezembro do ano passado com saldo negativo de 118 empregos formais (com carteira assinada). O saldo do mês passado foi resultado de 1747 de contratações e 1865 desligamentos.

Minas Gerais

Apesar do saldo positivo no ano de 2022, o mês de dezembro, seguindo uma tendência dos demais 25 estados brasileiros e do Distrito Federal, registrou queda no número de empregos formais. Ao todo foram 146.909 admissões contra 192.670 desligamentos em Minas, o que resultou em saldo negativo de 45.761 empregos formais. Já no país, o saldo negativo no período chegou a 431.011 postos.



No acumulado de janeiro a dezembro, no entanto, o resultado brasileiro foi positivo, com a geração de 2.037.982 empregos formais, fruto de 22.648.395 admissões e 20.610.413 desligamentos.

Brasil

Em termos de Brasil o resultado também não foi diferente 1.382.923 admissões e 1.813.934 desligamentos com saldo negativo de 431.011.

Já o estoque total de trabalhadores celetistas recuou 1% em dezembro, contabilizando 42.716.337. No acumulado do ano, houve saldo de 2.037.982 empregos, decorrente de 22.648.395 admissões e de 20.610.413 desligamentos.

Em dezembro, o novo Caged registrou no país 24.333 admissões e 16.843 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente, gerando saldo de 7.490 empregos e envolvendo 5.435 estabelecimentos contratantes.

Quanto ao trabalho em regime de tempo parcial, houve 11.674 admissões e 23.886 desligamentos, gerando saldo negativo de 12.212 empregos e envolvendo 5.532 estabelecimentos contratantes.