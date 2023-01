Polícia Militar de Minas tem novo comando

Belo Horizonte, MG – O governador Romeu Zema participou da troca de comando da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nesta segunda-feira (30), em Belo Horizonte.



Com isso, o comando-geral da instituição passa a ser liderado pelo coronel Rodrigo Piassi do Nascimento. Já o posto de chefe do Estado-Maior também foi alterado e será ocupado pelo coronel Marcelo Ramos de Oliveira.



Os militares substituíram o coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, que ocupava o comando-geral, e o coronel Eduardo Felisberto Alves, antes chefe de Estado-Maior.



O último comando da PMMG, junto com as demais Forças de Segurança, alçou Minas ao posto de estado mais seguro do país, de acordo com o Ministério da Justiça. Houve investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão na instituição, utilizados no desenvolvimento tecnológico, na compra de equipamentos, na contratação de pessoal e na melhoria da infra-estrutura.

No evento, o governador elogiou a Polícia Militar e ressaltou as melhorias na segurança em Minas Gerais.

“É uma satisfação e um orgulho enorme estar aqui participando da passagem de comando daquela que é, com certeza, a melhor polícia do Brasil – e que tanto nos dá orgulho. Para mim, é uma satisfação muito grande participar dos avanços da segurança pública em nosso estado. Avançar com escassez de recursos deixa tudo mais difícil, mas temos usado a criatividade e o comprometimento para evoluir”, afirmou.

O novo comandante-geral, Rodrigo Piassi, destacou que os avanços terão continuidade em sua gestão.



“Precisamos olhar para o que há de novo e inovador, no que diz respeito à segurança pública, para seguir melhorando e garantindo segurança e eficiência à população quando preciso for. Agradeço ao governador pela confiança e farei o meu melhor para ser digno desta posição”, disse.