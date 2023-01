SAMAE de São Bento do Sul (SC) realiza encontro virtual com o DMAE

Poços de Caldas, MG – O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) tem sido referência no país, principalmente pela aplicação de novas tecnologias aos seus sistemas de operação. O Centro de Controle Operacional (CCO) da autarquia é um exemplo, pois é considerado um modelo a ser aplicado em outras autarquias ligadas ao setor de saneamento.

Assim, nessa troca de experiências, reuniram-se em encontro virtual, representantes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) do município de São Bento do Sul (SC), com técnicos do DMAE, para o repasse de informações sobre as operações e o funcionamento do Centro de Controle Operacional (CCO) do DMAE que opera com inteligência artificial (IA).

São Bento do Sul é uma cidade do Estado de Santa Catarina (SC), com população aproximada de 86 mil habitantes, distante cerca de 750 quilômetros de Poços de Caldas. A responsabilidade do saneamento básico do município é do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), autarquia aos moldes do DMAE.

Para o diretor- presidente do SAMAE, Osvalcir Peters, o encontro foi muito produtivo para o alcance de objetivos comuns entre as autarquias. “Agradecemos à oportunidade de participar desse encontro e trabalhar em conjunto com essas tecnologias de telemetria e automação, por nível de pressão e horários, metodologia utilizada por vocês no DMAE, na busca pela eficiência energética e redução de perdas de água tratada e perdas aparentes”.

Além do diretor, participaram do encontro também pelo SAMAE: Elton Costa – responsável pela coordenação eletromecânica e Felipe de Bortoli e Arthur Semioni – representantes de empresa terceirizada, prestadora de serviços na área de telemetria e automação.

Já pelo DMAE, o supervisor de Controle Operações, Paulo Silveira, o engenheiro elétrico Luiz Renê Ballerini e Valdecir Zampieri, eletricista II.