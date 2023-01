Suspeitos de tráfico fogem da polícia, cometem diversas infrações de trânsito e acabam presos

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim São Paulo recebeu informações pelo serviço de inteligência que três indivíduos haviam acabado de embarcar em um veículo VW/Gol, preto. Tais indivíduos haviam saído de um local conhecido no meio policial por ser ponto de tráfico de drogas localizado a rua José Augusto de Resende, próximo a um escadão que dá acesso ao mirante do Santa Rita.

Diante das informações, as equipes iniciaram rastreamento e deparou com o veículo transitando em alta velocidade pela Avenida Antônio Carlos sentido bairro, sendo imediatamente dado ordem de parada ao condutor através de sinal luminoso, sonoro e verbal, tendo o condutor desobedecido e iniciado fuga.

Na fuga, o motorista identificado posteriormente, percorreu toda a extensão da Av Antônio Carlos vindo a convergir Rua Humberto de Campos posteriormente a Rua Santa Rita seguindo até a Rua Jerusalém vindo a adentrar a Rua Mato Grosso, onde o ocupante do banco traseiro, identificado posteriormente, arremessou uma bolsa pequena de cor preta pela janela. A polícia conseguiu interceptar o carro e o condutor do veículo e um menor infrator tentaram fugir a pé, sendo perseguido e detido. Verificou-se que no interior da bolsa arremessada pelo menor havia 129 pedras de substância amarelada análoga a crack embalada em forma de correntes e em plástico transparente prontas para serem comercializadas; 5 papelotes de substância esbranquiçada análoga a cocaína embaladas em saco plástico de cor preta; 3 tabletes de substância esverdeada análoga a maconha; R$ 772,00 em moeda corrente e um celular da marca LG, preto.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante ao autor pela prática das infrações penais e pelo código de trânsito brasileiro, tendo em vista que durante a fuga, praticou direção em alta velocidade nas vias urbanas da cidade. Ao menor infrator foi apreendido em flagrante pela prática de ato infracional.

Os envolvidos foram encaminhados à UPA e posteriormente juntamente com material apreendido à delegacia de Polícia Civil. O veículo utilizado na ação foi apreendido e encaminhado a pátio credenciado.