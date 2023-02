Balança comercial tem maior superávit para janeiro desde 2006

Brasília, DF – Brasil registra superávit de US$ 2,716 bilhões na balança comercial em janeiro 2023, melhor resultado para o mês desde 2006. Exportações subiram 11,7% e atingiram recorde para o mês, com US$ 23,137 bilhões. Importações caíram 1,7%, mas subiram 2,3% no valor absoluto, totalizando US$ 20,420 bilhões. Aumento de volume de mercadorias exportadas (9,5%) e preços (5,6%) contribuíram para resultado. Queda de preços do minério de ferro (-7,2%) e produtos industrializados (-11,8%) prejudicou valorização das exportações. Preços médios das importações aumentaram 5% devido a alta de preços de petróleo e medicamentos. Preços de fertilizantes químicos caíram 7,1%.