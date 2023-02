Banco Central pretende lançar o Pix Internacional

Brasília, DF – O Pix é um modo popular de download instantâneo lançado pelo Banco Central do Brasil em outubro de 2020. As transações via Pix atingiram R$10,9 trilhões em 2022, mais do que o dobro do valor movimentado no ano anterior. O Banco Central já formalizou que está conversando com outros bancos centrais para viabilizar o Pix Internacional no próximo ano. Outra novidade é o Pix Garantido, que garante o pagamento agendado mesmo se o cliente não tiver saldo na conta. O Pix é gratuito para pessoas físicas e microempreendedores, mas pode ser cobrado da pessoa jurídica. O Pix pode ser usado tanto para transferências quanto para pagamentos de compras, com a cobrança podendo ser do remetente ou do recebedor, dependendo do cenário. Novas regras de segurança das operações com Pix entraram em vigor este mês, garantindo maior segurança e proteção dos usuários.