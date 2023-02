Chocolates furtados são recuperados pela Polícia Militar

Poços de Caldas, MG – Polícia Militar prende suspeito de furto de chocolates em Poços de Caldas. Na tarde de terça-feira (31), a equipe Tático Móvel da Polícia Militar prendeu um homem por suspeita de furto de chocolates em um estabelecimento comercial na Avenida Francisco Salles. Durante patrulhamento preventivo, os militares encontraram o suspeito com vários chocolates em uma sacola. A equipe entrou em contato com o supermercado e, com ajuda das câmeras de segurança, registraram o momento do furto. O suspeito foi preso em flagrante, levado para a UPA e depois para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os itens apreendidos.

Foto: Polícia Militar