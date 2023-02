CIDEP é classificado no Programa Núcleos de Fomento ao Paradesporto

Poços de Caldas, MG – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) publicou o resultado final da classificação e seleção dos pré-projetos esportivos submetidos por municípios e/ou organizações da sociedade civil ao Edital 04/2022 – Núcleos de Fomento ao Paradesporto.

Foram contempladas 10 (dez) de mais de 15 (quinze) propostas de proponentes de todo o Estado de Minas Gerais, tendo o Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico (CIDEP) classificado entre os quatro primeiros e sendo o único clube paralímpico do sul de Minas Gerais fazendo parte do processo.

O Programa Núcleos de Fomentos ao Paradesporto tem como objetivo ampliar a participação das pessoas com deficiência nas políticas públicas esportivas, contribuindo para o processo de inclusão e autonomia e para o surgimento de talentos paradesportivos no Estado. A iniciativa seleciona pré-projetos esportivos de municípios e/ou entidades Minas Gerais que tenham como característica essencial o oferecimento de atividade física e esportiva continuada para pessoas com deficiência. Mais de 500 pessoas serão beneficiadas com o recurso disponibilizado pelo programa.

“Esta iniciativa terá um papel muito importante para o desenvolvimento do esporte paralímpico, sendo que vem somar com as ações que o CIDEP já realiza, transformar a realidade de crianças e jovens com deficiência em Poços de Caldas através da prática de esportes paralímpicos, criando mais oportunidades para que possam desenvolver suas potencialidades como um todo, contribuindo para que apareçam para a sociedade como potencialidades e contribuindo para a inclusão propriamente dita”, diz Bruno Santos Pereira, coordenador do Programa em Poços de Caldas. As inscrições para o Programa estão abertas e podem ser feitas através do celular e whatsapp (35) 98815-9179 ou pelo e-mail cidep.pocos@gmail.com