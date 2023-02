Familiares e amigos procuram homem desaparecido desde dia 11 de janeiro

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem está desaparecido desde dia 11 de janeiro. A pessoa alegou ser amiga de Mário Sergio Pereira do Nascimento, e relatou que o mesmo não dá notícia a amigos e familiares desde o dia 11 por volta das 20h.

Segundo a denunciante, o último contato com Mário foi feito via ligações telefônicas. Ela relatou que Mário enviou áudios via WhatsApp relatando que não estava bem. A denunciante relatou ainda que ele estava com a voz ofegante e pedindo para ela não deixá-lo morrer. A pessoa disse para a PM que não tinha ouvido as mensagens na hora e após ouvir as mesmas ficou preocupada, pois o sr. Mário Sergio provavelmente estaria em dificuldades naquele momento.

Após ouvir os áudios a solicitante disse para a PM que ligou diversas vezes para ele, no entanto, as ligações não foram atendidas. Ele também não visualizou as mensagens via WhatsApp desde então.

Amigos começaram uma busca por ele em todos os locais possíveis, inclusive nos bares onde ele costumava frequentar, porém nenhuma informação de seu paradeiro apareceu.

Para piorar a situação os familiares de Mário moram em Irará, na Bahia, e eles também não tem noticias dele desde o dia 11/01/2023. E permanecem todos a procura dele desde então. Mário tem 43 anos e é pedreiro Quem souber de seu paradeiro pode entrar em contato com a PM ou pelos telefones (35) 98894, (71) 9908-9434 ou (75) 98155-7580.