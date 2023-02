Gasmig reduz tarifa do gás natural em 9,19% para os postos revendedores

Belo Horizonte, MG – A partir desta quarta-feira (1/2), a Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) vai reduzir em 9,19% o preço do Gás Natural Veicular (GNV) para os postos revendedores.

O presidente da Gasmig, Gilberto Valle, ressalta que a redução nos preços do gás veicular vai proporcionar maior competitividade e diminuir os custos dos motoristas que utilizam o GNV.

“Nossa política de preços é alinhada com as diretrizes do Governo do Estado, que tem foco em contribuir para melhorar a vida dos mineiros. Os benefícios da redução do preço do GNV serão imediatos. Os motoristas vão sentir no bolso a economia na hora de abastecer”, afirma Valle.

A queda do valor internacional do barril de petróleo e a maior estabilidade da taxa de câmbio refletiram na diminuição do custo de aquisição do gás fornecido pela Petrobras. Esses fatores permitiram a redução do preço praticado pela Gasmig. A nova tarifa foi homologada pelo regulador, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede).



Economia maior para o motorista



A expectativa do presidente da Gasmig é que a redução de 9,19% no valor do GNV para os postos revendedores seja percebida imediatamente pelos motoristas. Se o repasse do porcentual da redução for integral para os usuários do GNV, a redução do preço deverá ser de R$ 0,40/m³ no dispenser.

Gilberto Valle ressalta que, com essa previsão de repasse, a economia para o motorista que roda com gás natural deverá chegar a 30% em relação aos que utilizam outros combustíveis. “A nova tarifa vai fazer o gás ficar ainda mais competitivo em relação à gasolina e ao etanol. O motorista vai rodar muito mais com GNV”, afirma.



Ao abastecer o veículo com R$ 100, o usuário do GNV roda 294 quilômetros. Isso representa um custo de R$ 0,34 por quilômetro rodado. Com o mesmo valor de R$ 100, o usuário de gasolina roda 214 quilômetros (R$ 0,47 por quilômetro rodado). Já o consumidor que abastece com etanol roda 193 quilômetros com R$ 100 (R$ 0,52 por quilômetro rodado).