Moradores de Poços relatam tremor de terra durante a noite

Segundo o professor George Sand França, o tremor aconteceu por volta de 22h35, com magnitude de 2.9. Ainda de acordo com o pesquisador, este tremor pode ter sido sentido a 150 km de distância do epicentro.

De acordo com o professor George Sand França, a região de Poços de Caldas e Divinolândia, onde aconteceu o epicentro deste terremoto de pequena magnitude, possuem histórico de atividade sísmica.