UBSs terão atendimento ampliado em Juiz de Fora

A Prefeitura de Juiz de Fora vai ampliar o horário de atendimento de nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Juiz de Fora. O anúncio foi feito pela prefeita Margarida Salomão e pelo secretário de Saúde Ivan Chebli (foto). A mudança começou nesta quarta-feira. Conforme a PJF, o novo horário de funcionamento será das 7h às 20h.. A expectativa é que o número de UBSs contempladas deva aumentar futuramente, de forma que as outras 63 unidades também tenham horário ampliado. Hoje, o horário de funcinamento é das 8h às 11h e das 13h às 17h. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Prefeitura confirma kits para alunos

A Prefeitura de Varginha fará a entrega dos kits de material escolar e uniforme para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Serão aproximadamente 12.500 alunos desde a creche até o Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos – EJA. “Os kits de material escolar foram preparados de acordo com as necessidades de cada etapa de ensino, além de contemplarem também uma pasta para os alunos da Pré-escola e uma mochila para os alunos do Ensino Fundamental”, adiantou a secretária de Educação, Juliana de Paula Mendonça. (Blog do Madeira – Varginha)

Caratinga oferta 12 cursos técnicos

Caratinga irá ofertar 12 cursos técnicos gratuitos pelo Programa Trilhas do Futuro, uma parceria do Governo do Estado com a iniciativa privada. Serão sete cursos ofertados pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec) e cinco pelo Colégio Expoente. Conforme a diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga (SRE), Landislene Gomes, o objetivo é capacitar jovens para alcançarem oportunidades no mercado de trabalho. “É o maior programa de formação profissional do Estado de Minas Gerais, já é a terceira edição e Caratinga não ficou para trás”, disse. (Diário de Caratinga)

Escolas retornam aos desfiles

Após sete anos sem desfiles, as escolas de samba de Uberlândia voltam a se apresentar durante as celebrações de Carnaval deste ano. Visando um retorno triunfal, as agremiações já estão trabalhando nos últimos detalhes para entrar na nova passarela do samba, na avenida Balaiadas, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro. Atualmente, a cidade tem cinco escolas de samba: Acadêmicos do Samba, Garras de Águia, Garotos do Samba, Tabajaras e Unidos do Chatão. Além delas, os bloquinhos Extravasa e Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, que são reconhecidos pelo Município de Uberlândia, também irão participar dos desfiles. Confira no fim da matéria a programação completa. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Amag recebe secretário de Turismo

A Amag (Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas) realizou em Caxambu uma reunião com o secretário de Cultura e Turismo do estado de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. Estiveram presentes prefeitos das cidades conveniadas e pertencentes ao Circuito das Águas, secretários(as) de turismos, gestores e convidados, que debateram os programas estaduais de incentivo ao turismo, como o inventário de toda infraestrutura de turismo necessário para o estado de Minas Gerais. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Gás natural terá redução de preço

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) vai reduzir em 9,19% o preço do Gás Natural Veicular (GNV) para os postos revendedores. O presidente da Gasmig, Gilberto Valle, ressalta que a redução nos preços do gás veicular vai proporcionar maior competitividade e diminuir os custos dos motoristas que utilizam o GNV. “Nossa política de preços é alinhada com as diretrizes do Governo do Estado , que tem foco em contribuir para melhorar a vida dos mineiros. Os benefícios da redução do preço do GNV serão imediatos. Os motoristas vão sentir no bolso a economia na hora de abastecer”, afirma Valle. (Folha de Sabará – Sabará)

Pronto socorro receberá nova policlínica

Dois serviços para a humanização e a qualidade no atendimento da população foram anunciados pelo prefeito Deiró Marra. No Pronto Socorro Municipal, foi instalado o centro de especialidades médicas, que vai ampliar os serviços prestados atualmente pela Policlínica. Serão 15 consultórios médicos para diversas especialidades. Contará com sala de esterilização, ultrassom, rouparia, posto de enfermagem, recepção ampla, teste do pezinho, ostomia, curativo, coordenação de enfermagem, guarda de materiais, banheiros especiais, fraldário, copa e outros ambientes. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

