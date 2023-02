Amams e Unicef debatem adolescência

Será realizado nesta sexta-feira, pelo Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), o Encontro Estadual de Adolescentes – Nucas pelo Clima. O evento faz parte da agenda do Selo Unicef 2021-2024 e será realizado no auditório da Amams, em Montes Claros (foto), com participações do parceiro técnico do Unicef, o Centro Dom José Brandão de Castro, do seu apoiador em Minas Gerais, a Associação Brasileira de Ações Integradas para o Desenvolvimento Humano e Amams. O encontro reunirá representantes de municípios mineiros engajados nas ações de participação cidadã de adolescentes. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Araguari quer economizar aluguel

O prefeito de Araguari, Renato Carvalho anunciou que a administração municipal tem estudado meios de reduzir os gastos com o aluguel de imóveis na cidade. “Custo é como unha, tem de ser cortado sempre”, foi essa a expressão enfatizada pelo chefe do Executivo Municipal para justificar a medida. Segundo informações do secretário de Gabinete, Levi Siqueira, a intenção do prefeito é promover uma economia em torno de 20%, a partir da redução dos aluguéis. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Reunião para controle de pragas

A equipe de Saúde do município de Passa Vinte esteve reunida com o Conselho Municipal de Saúde, para defender estratégias que eliminem os avanços de doenças e proliferações de pragas na cidade. As pragas são animais que infestam ambientes urbanos e podem oferecer risco à saúde de pessoas e animais, transmitindo doenças e gerando prejuízos econômicos. Para evitar a suas proliferações algumas medidas podem ser tomadas pela própria população com orientação dos agentes de saúde. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Parque de exposições tem recurso

O prefeito Lucas Coelho se reuniu em Brasília com o deputado federal majoritário em Caeté, Luis Tibé, acompanhado dos vereadores Diêmerson Porto e Nandinho, e também do secretário de Planejamento Júlio Batista. O prefeito recebeu a grande notícia da destinação de uma emenda de 5 milhões de reais do deputado para a construção de um Parque de Exposições na cidade. “Este que é um dos grandes projetos almejados pela gestão Trabalho e Responsabilidade e, finalmente, vai sair do papel” celebrou o prefeito. (Opinião – Caeté)

Lago de Furnas chega a 93% do volume

O Lago de Furnas ultrapassou 93% do volume útil. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o reservatório chegou a 94% de preenchimento. A marca é um recorde que não era batido desde o dia 21 de janeiro de 2012. Com a nova marca, o lago agora está perto de uma marca histórica para os últimos anos: atingir 100% do volume útil. A última vez que isso ocorreu foi em 12 de março de 2011. (Últimas Notícias – Formiga)

Cemig amplia fornecimento de energia

As obras de melhoria na infraestrutura e distribuição de energia elétrica de duas subestações em Governador Valadares foram finalizadas no mês de janeiro deste ano, segundo o comunicado divulgado pela Cemig. Além de Governador Valadares, os clientes das cidades de Alpercata e Periquito também vão perceber a melhoria na qualidade do fornecimento de energia. Segundo o engenheiro de expansão de alta-tensão Charlisson Pereira Campos, essas obras aumentaram o desempenho do sistema elétrico e a capacidade de conexão de novos clientes. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Uberaba avança na Escola cívico-militar

Para avançar com implementação de escola cívico-militar, Secretaria Municipal de Educação deu início à composição de equipe que acompanhará a introdução do modelo na Escola Municipal Professor José Geraldo. No fim do ano passado, foram aprovados na Câmara Municipal dois cargos de oficiais, com formação em nível superior, e dez cargos de monitores, que exigem apenas Ensino Médio, para atuarem na escola. Foi formalizada a nomeação de Rosa Elaine Corrêa Rocha para o posto de Oficial de Gestão Escolar. (Jornal da Manhã – Uberaba)

