Atletas de Poços são convocados para temporada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro

Poços de Caldas, MG – Em novembro de 2022 alunos/atletas de Poços de Caldas foram para São Paulo representando o estado de Minas Gerais nas Paralimpíadas Escolares em diversas modalidades. O futebol PC foi uma delas, sendo que o professor Leonardo Souza foi técnico da equipe mineira, que ficou na 5ª colocação entre as 10 melhores equipes do país. “Essa equipe faz parte de um novo ciclo de alunos/atletas que iniciam em competições depois do período de pandemia, tenho certeza que representarão muito bem Poços e o estado de Minas nos próximos quatro anos no ciclo escolar de competições, disse o professor Leonardo Souza. Durante a disputa das Paralimpíadas Escolares, o Comitê paralímpico Brasileiro CPB sonda alguns atletas que se destacam para fazer parte de um programa de monitoramento e treinamentos com a seleção brasileira da modalidade. Jenifer Revoredo e Diojenes Medina de Poços de Caldas foram convocados para participar do camping escolar do próximo dia 5 de fevereiro e que termina dia 12, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Lá eles passarão a semana treinando com a comissão técnica da seleção brasileira de futebol PC, além de terem vivências e palestras com atletas medalhistas paralímpicos. Jenifer diz estar realizando um sonho. “Meu sonho desde pequena era ser uma jogadora de futebol, essa oportunidade é a realização de um sonho”. Já Diógenes relata a felicidade que está vivendo. “Sou muito grato aos treinadores e ao CIDEP por me darem suporte para eu conquistar boas coisas no esporte” diz o atleta. “Agradecemos também a toda equipe da ADEFIP, que faz um belo trabalho de reabilitação com os dois atletas que, através do esporte, tem muitas oportunidades”, diz Eraldo Sandi, presidente do CIDEP. Essa proposta de aulas para alunos com deficiência é desenvolvida em Poços de Caldas através do Projeto Esportivo Estadual (Núcleo Fomento ao Paradesporto), desenvolvido em parceria com Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE.

Apoio institucional ADEFIP – Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas