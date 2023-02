Autor de homicídio é preso pela Polícia Civil de Alfenas

Alfenas, MG – A Polícia Civil de Alfenas, após diligências, prendeu em razão de mandado de prisão preventiva representada pelo delegado responsável de Campos Gerais, o autor de um homicídio ocorrido no dia 22 de janeiro na cidade de Campo do Meio, quando um homem de 32 anos que foi baleado na avenida Beira Lago, vindo a morrer na madrugada do dia 23 em razão de cinco perfurações de projétil de arma de fogo, sendo dois na cabeça, dois nas mãos e um no braço esquerdo. Segundo informações, o autor estava prestes a fugir para o Estado do Paraná. Após campana os investigadores da delegacia regional de Alfenas identificaram o imóvel no bairro Jardim Itaparica, bem como o veículo que realizaria o transporte do autor. O investigado foi abordado na residência de malas prontas para viagem, sendo preso e conduzido para a Delegacia.

Participaram da investigação: Dr Juliano, Delegado de Machado e Campos Gerais, investigadores Reginaldo e Reinaldo, de Campos Gerais Investigadores de Alfenas que efetuaram a prisão: Rômulo, Ivanil, Ana Paula, Warlem e Damata.