Definida a Programação de Carnaval 2023 em Poços

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Turismo divulgou a programação do carnaval poços-caldense que vai seguir a fórmula dos últimos anos, com atrações para todas as idades. As atrações vão se concentrar na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira e Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante). Haverá Charanga dos Artistas, Banda do Lira, Frevo na Fobica, Carnabebê, Banho à Fantasia, Shows e Desfiles de Blocos de Rua.

Uma novidade para esse ano são as atrações no bairro Cascatinha, um ponto de encontro do samba na cidade, no domingo (19), com Cortejo do Grupo Afoxé – Memórias da Resistência e Samba do Vô.

A Charanga dos Artistas abre o dia da folia com a entrega da chave ao Rei Momo, logo após, acontece o cortejo da Charanga pelas ruas da cidade, dando início ao Carnaval 2023.

Já no Parque José Affonso Junqueira tem muita música para todos os gostos, com atrações e bandas diversificadas, além de muito diversão com a Charanga dos Artistas. O local terá ainda uma praça de alimentação e cervejarias artesanais. Um edital foi lançado para pessoas jurídicas que quiserem ocupar uma das tendas disponibilizadas e pode ser acessado neste link.

Blocos

Haverá desfile dos blocos nos quatro dias de Carnaval. A concentração será no Coreto da Praça Pedro Sanches, saindo com trajeto pela Av. Francisco Salles, seguindo pela Rua Assis Figueiredo, com o encerramento e a dispersão na Barros Cobra, junto à Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos).

Quem quiser participar pode entrar em contato diretamente com os organizadores nas páginas dos blocos nas redes sociais ou ligar na Secretaria de Turismo para mais informações pelo telefone 3697-2300.

O Banho à Fantasia acontece no Domingo de Carnaval (19).

Confira a programação completa:

Praça dos Macacos:

18/02/2023 – Sábado

17h Samba Lux

19h Rodrigo & Léo

21h Danila Moreno

23h Daquele Jeito

*Intervalos das bandas com Lagunaz – carnaval de épocas

19/02/2023 – Domingo

17h Edna Santos e Banda

19h VIVA la VIDA!

21h Thayla Franchelle

23h Samba di Vinil

*Intervalos das bandas com DJ Rogério Santos

20/02/2023 – Segunda-feira

17h Samba de Mununu

19h Pedro Soares e Rádio Glasbo

21h Giovani & Denilson

23h Nathalia Diniz

*Intervalos das bandas com Lagunaz – carnaval de épocas

21/02/2023 – Terça-feira

17h Bloco dos Camarás

19h Trio Raiz do Samba

21h Rodrigo Lessa & Miguel

23h Candiera

*Intervalos das bandas com DJ Rogério Santos

Praça Pedro Sanches:

18/02/2023 – Sábado

17h Frevo na Fobica

20h30 Banda do Lira

19/02/2023 – Domingo

17h Frevo na Fobica

20h30 Banda do Lira

20/02/2023 – Segunda-feira

17h Frevo na Fobica

20h30 Banda do Lira

21/02/2023 – Terça-feira

17h Frevo na Fobica

20h30 Banda do Lira

Parque José Affonso Junqueira:

17/02/2023 – Sexta-feira

20h Michel Falcão e Banda

18/02/2023 – Sábado

14h Anderson Martins

16h Charanga dos Artistas

20h Bloco do Minduim

19/02/2023 – Domingo

14h Dons Maria

16h Charanga dos Artistas

20h MB2 e Banda

20/02/2023 – Segunda-feira

14h Banda Miaral

16h Charanga dos Artistas

20h Festa Black Lab3

21/02/2023 – Terça-feira

14h Samba da Minha Terra (Wolf Borges)

16h Charanga dos Artistas

20h Zaoin

Praça dos Imigrantes:

18/02/2023 – Sábado

14h Carnaviola – Folia Buscapé

16h Carnabebê

19/02/2023 – Domingo

14h Estação Folia

16h Carnabebê

20/02/2023 – Segunda-feira

14h O Bloco do Bonezinho Vermelho

16h Carnabebê

21/02/2023 – Terça-feira

14h Estação Folia

16h Carnabebê

Country Club:

19/02/2023 – Domingo

15h Banho à Fantasia

Cascatinha:

19/02/2023 – Domingo

15h Concentração

17h Saída Para Cortejo Grupo de Afoxé Memórias da Resistência

21h Samba do Vô