Demutran pinta amarelinha para divertir crianças no Terminal Central de Poços

Poços de Caldas, MG – Com objetivo de proporcionar um pouco de diversão, principalmente para as crianças, o Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas, realiza pinturas de amarelinhas no Terminal de Linhas Urbanas.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, o objetivo é proporcionar diversão para a criançada e até mesmo para os adultos que passam pelo terminal, que podem pular amarelinha e reviver uma das brincadeiras da infância.

A amarelinha é uma brincadeira que desenvolve noções espaciais e auxilia diretamente na organização do esquema corporal, da motricidade e força das crianças. Além de ser uma brincadeira divertida, que possibilita desenvolver a noção de espaço, estimula e exercita a coordenação motora na organização do esquema corporal, força, equilíbrio e atenção. Todas as pessoas, de todas as idades, podem brincar, jogar e se desafiar.