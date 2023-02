Homem é baleado e acaba preso como suspeito de tráfico de drogas

Passos, MG – A PM foi acionada a comparecer ao bairro Santa Luzia, na UPA da cidade de Passos, onde deu entrada o autor de 31 anos, com ferimento no braço possivelmente ocasionado por arma de fogo.

De posse das informações sobre os possíveis envolvidos, a PM deslocou até o bairro Penha 2, onde localizou um veículo Astra, estacionado em via pública, sendo a autora de 18 anos, lavando os tapetes do veículo, que tinham algumas manchas de sangue.

A testemunha de 48 anos, genitora da autora, alegou que o veículo era de propriedade do autor, namorado de sua filha.

Nesta ação, os militares receberam informações de que no interior do imóvel havia materiais ilícitos deixados pelo mesmo.

Após autorização da testemunha, os militares realizaram buscas na residência, onde foram localizados 01 simulacro de arma de fogo e 01 mochila contendo 1.000 pinos de cocaína; 01 pedra de cocaína; 01 bucha de cocaína; 01 pote contendo cafeína; 01 balança semi analítica; 01 sacola contendo diversos pinos vazios e 01 caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas.

Os autores foram presos, os materiais apreendidos e o veículo foi removido ao pátio credenciado.