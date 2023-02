Homem é preso ao tentar vender caixa de frango furtada

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar realizou mais uma prisão de autor de furto nesta quinta-feira, 2. A ação foi durante o patrulhamento em que os militares depararam com o autor com uma caixa contendo 19 pacotes de frango tentando vendê-los no semáforo. A atitude despertou suspeita. Ao ser realizada a sua abordagem foi verificado que durante a madrugada houve uma ocorrência de furto em que indivíduos arrombaram um caminhão com carga de frango congelado da mesma marca encontrada com o autor. O homem alegou que é morador de rua e encontrou a caixa de frango numa caçamba de lixo na rua e que então pegou esse material para vendê-lo no semáforo e que deixaria uma parte para consumo próprio.

A vítima relatou para a PM que durante a madrugada, por volta das 03h45, o caminhão estava estacionado na Avenida Francisco Salles, quando homens arrombaram a porta de carga e levaram 10 caixas de frango da marca Bella Vista. Seis caixa foram recuperadas pela PM e um dos homens, autor do furto foi preso. O preso foi conduzido até a UPA e posteriormente conduzido até a delegacia de polícia juntamente com os materiais recuperados.