Homem é preso por furto de celular

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar compareceu a um supermercado onde a vítima, funcionária do supermercado, narrou que seu celular se encontrava em cima do caixa que trabalha, momento em que o autor passou e furtou seu celular. O autor fora localizado de posse do celular sendo preso em flagrante delito, em consulta ao sistema informatizado, foi verificado que havia um mandado de prisão expedido pelo TJMG, em desfavor do autor. O mesmo fora conduzido a delegacia de polícia juntamente com o celular recuperado.