Homem furta peça de picanha e outros produtos em supermercado e acaba preso

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar foi acionada via Copom e se deslocou até a Avenida Francisco Salles, 425, um supermercado, onde em contato com a funcionária responsável foi relatado que constatou pelas câmeras de vigilância do local, que o um homem entrou no supermercado e colocou diversos produtos que estavam na prateleira no interior de uma sacola plástica. Ele foi ainda no departamento de carnes e frios, pegou uma peça de carne tipo picanha, guardando-a no interior da calça depois o mesmo saiu do estabelecimento. Ele foi abordado e contido até a

chegada da guarnição policial. O autor não ofereceu resistência.

Diante dos fatos, ele foi cientificado de seus direitos e preso em flagrante delito, sendo conduzido a autoridade competente para as demais formalidades juntamente com o material furtado que foi recuperado.

A representante do supermercado acompanhou o desenrolar da ocorrência até o preso ser entregue na delegacia. Na delegacia, a polícia descobriu que o homem tem diversas passagens.

Além disso a polícia descobriu que o homem tem requisitos a cumprir, como proibição de frequentar bares e boates, não tem autorização para ausentar-se da comarca, precisa comparecer em juízo bimestralmente para justificar as atividades e prestação de serviço à comunidade por período de um ano. O documento está datado de

25/06/2021.

Indagado, o homem relatou que desconhece tais medidas e não está cumprindo estas determinações.