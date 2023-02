Inscrição para o Banho à Fantasia acaba nesta sexta

Poços de Caldas, MG – A 40ª edição do tradicional Banho à Fantasia acontecerá no Domingo de Carnaval (19), às 15h, no Complexo Country Club. As inscrições gratuitas podem ser feitas até esta sexta-feira (3), das 12h às 17h, na Secretaria Municipal de Turismo. As categorias são masculino e feminino (infantil, infantil conjunto, adulto e adulto conjunto). Crianças até 13 anos concorrem na categoria infantil, acima disso, adulto. É necessário levar RG, CPF e mídia com a música para inscrição. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais e Certidão de Nascimento ou RG. A comissão julgará beleza, originalidade, confecção e evolução. O salto na piscina é obrigatório e a fantasia deve ser composta por papel crepom, jornal, papel d’água ou outros materiais de celulose. É permitido usar arame, fitas, grampos e é obrigatório usar traje de banho sob a fantasia.

Desfile

Cada participante ou grupo tem três minutos para se apresentar aos julgadores. Os concorrentes devem saltar na piscina após a apresentação individual de todos os inscritos na categoria. A comissão julgadora avalia beleza, originalidade, confecção e evolução. O regulamento completo está disponível no link https://bit.ly/3DAWKEK (páginas 3, 4 e 5).

Premiação

São premiados em dinheiro os três concorrentes que receberem a maior pontuação individual, dentro de cada categoria. Os concorrentes até a quinta colocação recebem troféus.

Adulto (feminino, masculino e conjunto)

1º lugar: R$ 700

2º lugar: R$ 600

3º lugar: R$ 500

Infantil (feminino, masculino e conjunto)

1º lugar: R$ 600

2º lugar: R$ 500

3º lugar: R$ 400

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2300.