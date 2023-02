Prefeito reforça importância do diálogo com o Legislativo para Poços continuar avançando

Poços de Caldas, MG – O prefeito, Sérgio Azevedo e o secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior participaram, nesta quarta-feira (1/2), da posse dos deputados estaduais eleitos na última eleição para a 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

A solenidade aconteceu no Plenário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Além do governador Romeu Zema, estiveram presentes outras autoridades do Estado, prefeitos, presidentes de câmaras municipais, deputados federais, convidados e familiares dos parlamentares.

Os 77 deputados foram chamados em ordem alfabética e prestaram o compromisso de posse. A reunião foi presidida pelo deputado mais idoso, no caso, Hely Tarqüínio (PV), 78 anos, que foi eleito para seu sétimo mandato. Depois dos juramentos dos parlamentares, foi declarada a instalação da 19ª Legislatura (2019/2023) e de sua 1ª Sessão Legislativa Ordinária (primeiro ano de trabalho).

Ao parabenizar os novos parlamentares, o prefeito afirma que é importante para nosso Município que estejamos presentes neste momento, estar junto aqueles com quem vamos trabalhar, deputados e deputadas que vão viabilizar recursos para o que o nosso Município precisar para continuar crescendo e desenvolvendo, declara, Sérgio.

O prefeito ainda visitou o gabinete dos representantes da nossa região, com o Coronel Jardel Trajano, da Polícia Militar, dando um abraço no deputado poços-caldense, Mauro Tramonte, que inicia seu segundo mandato.

Também cumprimentou o deputado estadual Rodrigo Lopes, que tomou posse para o seu primeiro mandato. “O amigo, ex-prefeito de Andradas, colocou o seu a gabinete à disposição de Poços, para ajudar no que for preciso. Parabéns Rodrigo e que Deus ilumine seu caminho neste novo desafio.”

Em razão da agenda em Belo Horizonte, o prefeito ainda esteve no Invest Minas, com o Renato Ferraz, do setor de atração de investimentos, atualizando as informações sobre as empresas que estão se instalando em Poços de Caldas e a possibilidade de mais empregos e investimentos. “Poços é destaque em toda Minas Gerais na atração de indústrias e investimentos, e este relacionamento com o governo é fundamental para este sucesso. A boa notícia é que as obras de várias indústrias que anunciamos seguem a todo vapor, e nos próximos meses mais obras serão iniciadas, gerando centenas de empregos. Vamos em frente!”O prefeito ainda cumpre agendas na Cidade Administrativa em Belo Horizonte.