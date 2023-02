Prefeitura faz retirada de árvores que apresentam riscos à população

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Serviços Públicos, retiram mais 07 árvores da Avenida João Pinheiro, nesta quinta-feira, (02). Devido o trabalho realizado, a Avenida João Pinheiro, fica interditada das 8h00 às 14h00, da esquina da Avenida Gentil Messias a rua Caetano Peterle.

A secretaria de Serviços Públicos, promove o monitoramento constante e intervenções visando a ocorrência de acidentes e eliminar potenciais riscos a segurança da população. Algumas delas apresentam risco de queda, inclinações em direção as vias ou podem até causar acidentes com a rede elétrica.

Desta forma, após a realização de vistorias técnicas foi constatada a presença de várias árvores com risco de queda, localizadas na avenida João Pinheiro, principalmente com alerta devido às chuvas dos últimos dias. Devido ao grande porte das árvores, idade avançada, condições estruturais, e do ambiente que estão localizadas, se apresentaram insustentáveis para a permanência nesta localidade.

Portanto, visando a segurança dos que transitam diariamente nesta importante via, e após deliberação favorável do CODEMA e manifestação do Ministério Público, a secretaria de Serviços Públicos, com apoio da secretaria de Defesa Social, Defesa Civil, DME e secretaria de Meio Ambiente, realizam a substituição neste primeiro momento das árvores que apresentam maior risco de queda na via.

Supressões de árvores já ocorreram durante os últimos dias. Novas árvores serão plantadas no mesmo local.

A Guarda Municipal e os agentes de trânsito vão atuar nas vias. Motoristas que trafegarem pelas imediações devem ficar atentos.