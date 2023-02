SAD/ Melhor em Casa realiza mais uma reunião do “Cuidando do Cuidador”

Poços de Caldas, MG – Na última terça-feira (31), foi realizada pelo Programa SAD / Melhor em Casa a primeira reunião do “Cuidando do Cuidador” do ano e o tema abordado foi a Campanha do Janeiro Branco: A Vida pede Equilíbrio.

O “Cuidando do Cuidador” tem como objetivo a atenção aos familiares que cuidam dos pacientes assistidos pela equipe, em domicílio. O intuito, nesta primeira reunião, foi chamar atenção para a necessidade de cuidar da saúde mental e despertar a narrativa e troca de experiências entre os participantes.

Desse modo, também houve a participação de uma paciente com o seu depoimento de quando foi atendida pelo Programa Melhor em Casa, relatando sua experiência de ser acamada, dependente de cuidados especiais, além das dificuldades familiares, financeiras, etc.

Também foram realizadas rodas de conversa entre os cuidadores, promovendo um espaço de acolhimento e troca de experiências.

Para o responsável técnico do Melhor em Casa, Tarcísio Aquino falou sobre a primeira reunião do ano. “Esta primeira reunião marca um momento importante para que a comunidade perceba que nosso trabalho não somente deve ser realizado com o paciente, mas sim, em uma visão multidimensional, com todos os que são envolvidos no cuidado, acolhendo cuidadores, familiares, com suas necessidades e, até mesmo, referenciá-los de acordo com uma demanda para assistência na saúde. Com este intuito, aplicamos uma escala conhecida por “Escala Zarit”, que tem por objetivo avaliar a sobrecarga desse cuidador e compreender nosso papel para que a qualidade de vida de toda a família seja preservada.”

De forma geral, a reunião atingiu seu objetivo, os familiares participaram ativamente, conseguiram expressar suas dificuldades e alegrias nesse processo de cuidar. Verbalizaram sobre suas satisfações de estar presente, além dos agradecimentos pelo serviço prestado pelo Melhor em Casa.

Segundo a psicóloga da equipe, Laila Martins, se faz necessário momentos como esse para que a equipe também possa cuidar desse familiar cuidador. “O processo de cuidar de paciente em domicílio, gera impacto na saúde mental dos familiares cuidadores, desencadeando sobrecarga emocional entre outras psicopatologias.”

O próximo “Cuidando do Cuidador” está programado para o mês de março.