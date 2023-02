Menor apreendido por tráfico de drogas em Poços

Poços de Caldas, MG – Mais uma vez, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu um menor por crime de tráfico de drogas. O fato foi constatado durante um patrulhamento realizado pela Polícia Militar para cumprimento de uma denúncia anônima de tráfico na área. A movimentação suspeita de um indivíduo traficando foi observada pelos policiais militares.

Com base na suspeita fundamentada, os policiais realizaram uma abordagem ao menor infrator e, durante a busca pessoal, encontraram em sua pochete uma grande porção de substância com características de maconha, 25 pinos de substância com características de cocaína, 13 pedras de substância com características de crack, R$ 5,85 e um celular Redmi de cor cinza.

O menor informou aos policiais que havia chegado há pouco tempo na área para traficar drogas. Diante dessas informações, a equipe da Rocca realizou buscas na área próxima ao local da abordagem com a ajuda de um cão farejador, onde encontraram mais 45 pinos de substância com características de cocaína, uma bucha embalada de substância com características de maconha, 65 pedras de substância com características de crack e quatro plantas com características de pés de maconha.

O menor infrator foi conduzido à delegacia de polícia junto com seu representante legal e as drogas apreendidas.