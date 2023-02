Bibliotecas públicas lançam sugestão de leitura semanal

Poços de Caldas, MG – Fim de semana chegando e as bibliotecas públicas de Poços de Caldas trazem novidades para quem prefere uma boa leitura, especialmente nos dias chuvosos. A partir de agora, toda semana a equipe divulga uma sugestão de leitura, especialmente preparada pela equipe. Nesta semana, para inaugurar a sessão “Indicação de livros” no @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, a dica é a história em quadrinhos Persépolis, da artista gráfica iraniana Marjane Satrapi (Editora Quadrinhos na Cia).

Persépolis é a sugestão de leitura da equipe da Biblioteca Centenário, localizada no prédio do Espaço Cultural da Urca, na região central. A obra está disponível para empréstimo no local. A Biblioteca Centenário funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 (Praça Getúlio Vargas, s/nº – Urca – telefone: 3697-2375).

Lançada na última semana, a rede social do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas tem como objetivo democratizar o acesso ao acervo bibliográfico das cinco unidades que compõem o sistema, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.

Persépolis

A artista gráfica iraniana Marjane Satrapi, autora da HQ autobiográfica Persépolis, lançada em 2007, criou os quadrinhos como forma de ilustrar a realidade de seu país e de sua cultura para as pessoas com as quais convivia na Europa. A obra mistura com maestria fatos históricos, reflexões sociológicas e dilemas da adolescência da protagonista, a partir de uma perspectiva acessível e – atenção, professores! – cheia de possibilidades didáticas para a sala de aula.

Em Persépolis, o pop encontra o épico, o oriente toca o ocidente, o humor se infiltra no drama e o Irã parece muito mais próximo do que poderíamos suspeitar. A HQ nos conta a história de Marjane Satrapi, desde a infância, sempre com acesso a educação e informações por parte de sua família, a entrada do regime Xiita no Irã, a sua juventude morando em Viena e as dificuldades de ser uma estrangeira em outro país e a sua volta ao Irã em sua vida adulta, com um pensamento mais crítico que mostra os problemas e opressões que ela e as mulheres de lá enfrentam! Uma história/autobiografia que expõe vivências e opiniões, de forma bem humorada, mesmo em momentos tristes, que nos aproximam de uma realidade e cultura diferente da nossa.

Sobre a autora

Marjane Satrapi nasceu em Rasht, no Irã, em 1969. Estudou no liceu francês de Teerã, onde passou a infância. Bisneta de um imperador do país, teve uma educação que combinou a tradição da cultura persa com valores ocidentais e de esquerda. Estabelecida na França como autora e ilustradora, Marjane ainda voltou à narrativa de memórias no livro Frango com ameixas, baseado em relatos de seu avô. Em 2007, Persépolis foi transformado num longa-metragem de animação, que estreou no festival de Cannes.