Caldense vai em busca da vitória contra o Tombense

Poços de Caldas, MG – A Veterana já está em Muriaé e terá um forte adversário pela frente. Sábado às 19 horas a equipe alviverde encara o Tombense pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Após o empate por 2 a 2 diante do Democrata-GV em casa no último final de semana, a Caldense está em sexto lugar na classificação geral da competição e vai em busca da vitória para conquistar seu primeiro triunfo e subir na tabela.

Logística

A Veterana viaja às 7 horas da manhã desta quinta-feira. São 620 km de entrada, com cerca de 14 horas de ônibus. A delegação fica concentrada no Premium Plaza Hotel e na sexta pela manhã treina em um campo da cidade. Sábado retorna após o jogo.

Campanha

A Caldense vem dos seguintes resultados: Atlético-MG (1-2), Democrata-GV (2-2). Já o Tombense vem de duas derrotas: Athletic (1-3) e Atlético (1-2). A Veterana está em segundo lugar no Grupo B com 1 ponto. Já Tombense ocupa a quarta colocação do Grupo C ainda sem pontuar.

Artilheiros e

assistências

A Veterana marcou três gols na competição: Patrick Marcelino, Mayco Félix, Baianinho. Com assistências de Fabrício Costa e Mayco Félix.

Retornos, pendurados

e suspensos

O meio-campista Kayo já cumpriu a suspensão automática pela expulsão na primeira rodada e está à disposição, assim como o auxiliar técnico Gladstone. Os seguintes jogadores levaram um cartão amarelo: Mayco Félix, João Vitor, Erivelton, Patrick Marcelino, Luisinho.

Departamento médico

A equipe alviverde não tem desfalques para a partida. A baixa é o zagueiro Matheus Carioca, que solicitou sua rescisão de contrato e o clube o liberou.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo com imagens gratuitas pelo YouTube, no canal NSports. Haverá exibição na TV gigante do Piano’s Bar para os sócios do clube assistirem.

Retrospecto

O retrospecto de confrontos é equilibrado. Foram 14 jogos, sendo 4V, 6E, 4D, 12GP, 11GC. A primeira vez que as equipes se enfrentaram foi em 2013 e a Veterana ficou invicta até 2020. Desde então não conseguiu mais vencer o Tombense. Jamais um dos times marcou mais do que dois gols no confronto.

16/03/2013: Caldense 0-0 Tombense

09/02/2014: Tombense 1-1 Caldense

12/02/2015: Caldense 1-1 Tombense

11/04/2015: Tombense 0-0 Caldense

19/04/2015: Caldense 2-0 Tombense

02/04/2016: Caldense 2-0 Tombense

11/03/2017: Tombense 1-2 Caldense

24/01/2018: Caldense 0-0 Tombense

23/02/2019: Tombense 0-2 Caldense

14/03/2020: Tombense 2-1 Caldense

02/08/2020: Caldense 0-1 Tombense

05/08/2020: Tombense 2-0 Caldense

27/02/2021: Caldense 1-1 Tombense

02/02/2022: Caldense 0-2 Tombense

Arbitragem

Juiz: Michel Patrick Costa Guimarães

Assistentes: Augusto Magno de Ramos e Rodney Faria Lima

Quarto árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro

Analista: Wesley Medeiros de Oliveira

VAR: Wanderson Alves de Souza, João Luiz Gomes Neto (AVAR1), Carlos Henrique Tosta (Observador).

Renan Muniz/Caldense