Campanha de devolução de livros já apresenta resultados positivos nas bibliotecas públicas

Poços de Caldas, MG – Mais pessoas vão poder se emocionar com a história da paciente terminal Hazel e Augustus Waters, que se conhecem num grupo de apoio para crianças com câncer. Os personagens centrais de “A culpa é das estrelas” – livro de Jonh Green que inspirou o filme de mesmo nome lançado em 2014 – estão de volta à biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificado, o CEU da Zona Leste, para encantar e sensibilizar novos leitores. Emprestado desde 2019, antes da pandemia da Covid-19, “A culpa é das estrelas”, da Editora Intrínseca, é um dos títulos que voltam a circular a partir da campanha para incentivar a devolução de livros nas cinco bibliotecas de acesso público que compõem o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas.

Também emprestado desde a pandemia, o estudo clássico sobre a decadência do patriarcado rural e o desenvolvimento do urbano, do escritor e sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, “Sobrados e mucambos” também já está novamente disponível para empréstimo na biblioteca do CEU.

No ano passado, a taxa de devolução, que geralmente é de 80%, em média, caiu para 74%, resultando na perda de 2614 livros. Foram emprestados 10198 livros e devolvidos 7584. Já em 2021 foram 5847 livros emprestados e 4987 retornaram às estantes, uma taxa de retorno de 85%, ocasionando a perda de 860 livros. Em 2020, os empréstimos somaram 5059 livros, dos quais 4544 foram devolvidos, uma taxa de retorno de 89%, resultando na perda de 515 livros.

O objetivo da iniciativa, lançada no dia 25 de janeiro, é fazer com que os livros guardados nas casas dos usuários possam retornar às bibliotecas. “Aqui na biblioteca do CEU a campanha já está dando resultado. Nessa primeira semana, já recebemos vários livros, inclusive obras que tinham sido levadas por empréstimo antes da pandemia”, destaca a auxiliar de biblioteca, Denise Luiza Pereira.

Os usuários podem fazer a devolução em qualquer uma das unidades, sem nenhum tipo de cobrança, inclusive de forma anônima. “O livro tem que circular, chegar ao maior número de leitores. Por isso, queremos incentivar os usuários para que devolvam os livros esquecidos em casa, sem nenhum custo ou dificuldade, além de permitir que eles voltem a realizar novos empréstimos”, ressalta a coordenadora do setor, Raissa Melo.

Como devolver

Os usuários das bibliotecas públicas de Poços de Caldas que, por algum motivo, estejam com um livro em casa podem fazer a devolução em qualquer uma das unidades, sem nenhum pagamento de multa ou ônus de qualquer tipo. Eles podem, inclusive, deixar os livros anonimamente nos balcões de atendimento. Diferentemente do que acontece durante os empréstimos regulares, quando o título deve ser devolvido na biblioteca na qual foi emprestado, durante a campanha todas as unidades receberão os exemplares, indistintamente.

Os livros podem ser entregues em qualquer uma das cinco unidades:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTENÁRIO

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Telefone: 3697-2375

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI

Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)

Telefone: 3697-2198

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MANUEL FRANCISCO COSTA GUIMARÃES

Endereço: Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 270 – Cohab

Telefone: 3697-2074

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MARCUS VINÍCIUS DE MORAES

Endereço: Rua Coronel Virgílio da Silva, 1723 – Vila Nova (no antigo Centro Social Urbano)

Telefone: 3697-1201

Horário de funcionamento: das 9h às 17h

BIBLIOTECA CEU

Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153 – Jardim Itamaraty V (no CEU da Zona Leste)

Telefone: 3697-2161

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

Mais em: @bibliotecaspublicasdepocos