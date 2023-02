Fabricante do whisky Johnnie Walker escolhe Minas como centro de distribuição no Brasil

Belo Horizonte, MG – A Diageo, maior produtora mundial de destilados premium, inaugurou seu maior centro de distribuição no Brasil na cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais. A unidade será responsável pelo abastecimento de 60% da demanda nacional e consolidará outras três operações em um único empreendimento. A instalação empregará um número significativo de pessoas, principalmente mulheres, mas os números exatos não foram divulgados. A Diageo está presente em 180 países e possui mais de 200 marcas de bebidas, sendo 30 delas no Brasil. A empresa emprega mais de 27.000 pessoas em todo o mundo. O Centro de Distribuição Extrema é o segundo maior da Diageo na América Latina e terá como foco as operações de armazenagem e distribuição, incluindo controle de estoque e segurança, e será administrado pela ID Logistics. Minas Gerais está se tornando um destino popular para empresas internacionais que buscam estabelecer suas operações de distribuição, com marcas como Nike, Under Armour, Mercado Livre e Chili Beans já operando no estado, principalmente nas regiões sul e central. O presidente da Invest Minas acredita que ter uma marca global como a Diageo em Minas Gerais prova que o estado é o melhor lugar para empresas que buscam liderança em um mercado cada vez mais competitivo, gerando mais empregos e geração de riquezas para os municípios.