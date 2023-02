Indústria registra variação nula em dezembro e fecha 2022 com queda de 0,7%

Brasília, DF – Em dezembro de 2022, a produção industrial do Brasil ficou estável em 0,0%, após registrar -0,1% em novembro e 0,3% em outubro. Esse resultado interrompeu uma sequência de dois meses de quedas acumuladas em 1,3%. De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, a indústria brasileira está 2,2% abaixo de seu patamar pré-pandemia e 18,5% abaixo de seu recorde histórico.

Em 2022, a indústria teve uma queda acumulada de 0,7%. Em 2021, o setor havia crescido 3,9%, mas antes disso, tinha registrado duas quedas consecutivas em 2019 (-1,1%) e 2020 (-4,5%). De acordo com o gerente da pesquisa, André Macedo, a indústria tem comportamento predominantemente negativo nos últimos anos.

Fatores como a elevação da taxa de juros, a inflação, a inadimplência e o endividamento, bem como a precarização do mercado de trabalho, também influenciaram na queda da indústria em 2022. Além disso, apesar das medidas de estímulo à renda implementada pelo governo, como o 13º antecipado, o FGTS liberado e o auxílio aos caminhoneiros, a resposta da indústria a essas medidas perdeu fôlego no segundo semestre.

A queda de 0,7% em 2022 atingiu todas as quatro grandes categorias econômicas, bem como a maioria dos ramos (17 de 26), grupos (54 de 79) e produtos (62,4% dos 805 pesquisados). Esse recuo é um perfil disseminado e demonstra que a indústria brasileira passou por uma retração que atingiu diferentes grupos e segmentos da produção.