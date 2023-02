Painel registra mais 12 casos de covid em Poços

Poços de Caldas, MG – Os dados do Painel Covid desta sexta-feira (03), divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram que o município teve mais 12 novos casos da doença em relação ao último boletim. São 34.003 desde o início da pandemia, com 33.360 recuperações (4 a mais que na última atualização). Os óbitos somam 613 casos. Em acompanhamento domiciliar estão 30 pessoas.

O Painel mostra que não tem nenhum paciente internado na UTI.

O Painel ainda mostra que foram administradas 445.074 doses de vacina contra a covid. E o acumulado de testes é de 123.970, sendo 37.894 nos estabelecimentos privados, 1.890 nas empresas, 74.268 nas unidades públicas de saúde e 9.918 na Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Vacinas

Mais 1,8 milhão de doses da CoronaVac foram entregues nesta sexta-feira (3) ao Ministério da Saúde pelo Instituto Butantan. O imunizante integra o Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a vacinação do público pediátrico no país contra a covid-19..

Segundo o instituto, essas doses fazem parte do quarto contrato de compra de 10 milhões de doses, feito no início de 2022. A estimativa é que, para a imunização com as duas doses previstas no esquema vacinal primário de CoronaVac para crianças da faixa etária de 3 a 5 anos, são necessárias cerca de 12 milhões de vacinas contra a doença.